NHPAP

17.90 USD 0.20 (1.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NHPAP за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.87, а максимальная — 18.25.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.87 18.25
Годовой диапазон
11.76 18.83
Предыдущее закрытие
18.10
Open
18.00
Bid
17.90
Ask
18.20
Low
17.87
High
18.25
Объем
18
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
-1.54%
6-месячное изменение
23.70%
Годовое изменение
11.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.