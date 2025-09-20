Valute / NHPAP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NHPAP
18.76 USD 0.41 (2.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NHPAP ha avuto una variazione del 2.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.17 e ad un massimo di 18.76.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
18.17 18.76
Intervallo Annuale
11.76 18.83
- Chiusura Precedente
- 18.35
- Apertura
- 18.17
- Bid
- 18.76
- Ask
- 19.06
- Minimo
- 18.17
- Massimo
- 18.76
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 2.23%
- Variazione Mensile
- 3.19%
- Variazione Semestrale
- 29.65%
- Variazione Annuale
- 17.32%
20 settembre, sabato