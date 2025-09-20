QuotazioniSezioni
Valute / NHPAP
NHPAP

18.76 USD 0.41 (2.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NHPAP ha avuto una variazione del 2.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.17 e ad un massimo di 18.76.

Il tasso di cambio NHPAP ha avuto una variazione del 2.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.17 e ad un massimo di 18.76.

Intervallo Giornaliero
18.17 18.76
Intervallo Annuale
11.76 18.83
Chiusura Precedente
18.35
Apertura
18.17
Bid
18.76
Ask
19.06
Minimo
18.17
Massimo
18.76
Volume
16
Variazione giornaliera
2.23%
Variazione Mensile
3.19%
Variazione Semestrale
29.65%
Variazione Annuale
17.32%
20 settembre, sabato