NEWP: New Pacific Metals Corp

2.49 USD 0.18 (7.79%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEWP fiyatı bugün 7.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.35 ve Yüksek fiyatı olarak 2.55 aralığında işlem gördü.

New Pacific Metals Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
2.35 2.55
Yıllık aralık
0.93 2.55
Önceki kapanış
2.31
Açılış
2.35
Satış
2.49
Alış
2.79
Düşük
2.35
Yüksek
2.55
Hacim
433
Günlük değişim
7.79%
Aylık değişim
38.33%
6 aylık değişim
126.36%
Yıllık değişim
68.24%
21 Eylül, Pazar