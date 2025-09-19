Währungen / NEWP
NEWP: New Pacific Metals Corp
2.31 USD 0.05 (2.12%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEWP hat sich für heute um -2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.28 bis zu einem Hoch von 2.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Pacific Metals Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.28 2.36
Jahresspanne
0.93 2.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.36
- Eröffnung
- 2.34
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Tief
- 2.28
- Hoch
- 2.36
- Volumen
- 243
- Tagesänderung
- -2.12%
- Monatsänderung
- 28.33%
- 6-Monatsänderung
- 110.00%
- Jahresänderung
- 56.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K