NEWP: New Pacific Metals Corp
2.49 USD 0.18 (7.79%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEWP ha avuto una variazione del 7.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.35 e ad un massimo di 2.55.
Segui le dinamiche di New Pacific Metals Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.35 2.55
Intervallo Annuale
0.93 2.55
- Chiusura Precedente
- 2.31
- Apertura
- 2.35
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Minimo
- 2.35
- Massimo
- 2.55
- Volume
- 433
- Variazione giornaliera
- 7.79%
- Variazione Mensile
- 38.33%
- Variazione Semestrale
- 126.36%
- Variazione Annuale
- 68.24%
20 settembre, sabato