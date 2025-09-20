QuotazioniSezioni
NEWP: New Pacific Metals Corp

2.49 USD 0.18 (7.79%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEWP ha avuto una variazione del 7.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.35 e ad un massimo di 2.55.

Segui le dinamiche di New Pacific Metals Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.35 2.55
Intervallo Annuale
0.93 2.55
Chiusura Precedente
2.31
Apertura
2.35
Bid
2.49
Ask
2.79
Minimo
2.35
Massimo
2.55
Volume
433
Variazione giornaliera
7.79%
Variazione Mensile
38.33%
Variazione Semestrale
126.36%
Variazione Annuale
68.24%
