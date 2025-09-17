Валюты / NEWP
NEWP: New Pacific Metals Corp
2.35 USD 0.11 (4.91%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEWP за сегодня изменился на 4.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.35.
Следите за динамикой New Pacific Metals Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.22 2.35
Годовой диапазон
0.93 2.35
- Предыдущее закрытие
- 2.24
- Open
- 2.23
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Low
- 2.22
- High
- 2.35
- Объем
- 418
- Дневное изменение
- 4.91%
- Месячное изменение
- 30.56%
- 6-месячное изменение
- 113.64%
- Годовое изменение
- 58.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.