NESR: National Energy Services Reunited

10.18 USD 0.23 (2.21%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NESR fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.92 ve Yüksek fiyatı olarak 10.39 aralığında işlem gördü.

National Energy Services Reunited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.92 10.39
Yıllık aralık
5.20 10.66
Önceki kapanış
10.41
Açılış
10.37
Satış
10.18
Alış
10.48
Düşük
9.92
Yüksek
10.39
Hacim
2.773 K
Günlük değişim
-2.21%
Aylık değişim
8.53%
6 aylık değişim
40.61%
Yıllık değişim
4.95%
21 Eylül, Pazar