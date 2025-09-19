クォートセクション
NESR
NESR: National Energy Services Reunited

10.41 USD 0.13 (1.23%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NESRの今日の為替レートは、-1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり10.24の安値と10.63の高値で取引されました。

National Energy Services Reunitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.24 10.63
1年のレンジ
5.20 10.66
以前の終値
10.54
始値
10.63
買値
10.41
買値
10.71
安値
10.24
高値
10.63
出来高
1.577 K
1日の変化
-1.23%
1ヶ月の変化
10.98%
6ヶ月の変化
43.78%
1年の変化
7.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K