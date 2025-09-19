Währungen / NESR
NESR: National Energy Services Reunited
10.30 USD 0.11 (1.06%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NESR hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.29 bis zu einem Hoch von 10.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Energy Services Reunited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.29 10.39
Jahresspanne
5.20 10.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.41
- Eröffnung
- 10.37
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Tief
- 10.29
- Hoch
- 10.39
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -1.06%
- Monatsänderung
- 9.81%
- 6-Monatsänderung
- 42.27%
- Jahresänderung
- 6.19%
