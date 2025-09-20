Valute / NESR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NESR: National Energy Services Reunited
10.18 USD 0.23 (2.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NESR ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.92 e ad un massimo di 10.39.
Segui le dinamiche di National Energy Services Reunited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.92 10.39
Intervallo Annuale
5.20 10.66
- Chiusura Precedente
- 10.41
- Apertura
- 10.37
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Minimo
- 9.92
- Massimo
- 10.39
- Volume
- 2.773 K
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- 8.53%
- Variazione Semestrale
- 40.61%
- Variazione Annuale
- 4.95%
20 settembre, sabato