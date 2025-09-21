FiyatlarBölümler
MZTI

176.89 USD 4.23 (2.34%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MZTI fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 176.77 ve Yüksek fiyatı olarak 182.30 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
176.77 182.30
Yıllık aralık
165.16 190.96
Önceki kapanış
181.12
Açılış
181.04
Satış
176.89
Alış
177.19
Düşük
176.77
Yüksek
182.30
Hacim
289
Günlük değişim
-2.34%
Aylık değişim
-2.90%
6 aylık değişim
1.80%
Yıllık değişim
1.80%
21 Eylül, Pazar