MZTI
181.12 USD 0.63 (0.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MZTI hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.48 bis zu einem Hoch von 182.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
180.48 182.56
Jahresspanne
165.16 190.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 180.49
- Eröffnung
- 180.69
- Bid
- 181.12
- Ask
- 181.42
- Tief
- 180.48
- Hoch
- 182.56
- Volumen
- 274
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- -0.58%
- 6-Monatsänderung
- 4.23%
- Jahresänderung
- 4.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K