MZTI

181.12 USD 0.63 (0.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MZTI hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.48 bis zu einem Hoch von 182.56 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
180.48 182.56
Jahresspanne
165.16 190.96
Vorheriger Schlusskurs
180.49
Eröffnung
180.69
Bid
181.12
Ask
181.42
Tief
180.48
Hoch
182.56
Volumen
274
Tagesänderung
0.35%
Monatsänderung
-0.58%
6-Monatsänderung
4.23%
Jahresänderung
4.23%
