Valute / MZTI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MZTI
176.89 USD 4.23 (2.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MZTI ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 176.77 e ad un massimo di 182.30.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
176.77 182.30
Intervallo Annuale
165.16 190.96
- Chiusura Precedente
- 181.12
- Apertura
- 181.04
- Bid
- 176.89
- Ask
- 177.19
- Minimo
- 176.77
- Massimo
- 182.30
- Volume
- 289
- Variazione giornaliera
- -2.34%
- Variazione Mensile
- -2.90%
- Variazione Semestrale
- 1.80%
- Variazione Annuale
- 1.80%
20 settembre, sabato