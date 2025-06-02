MVO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün MV Oil Trust Units of Beneficial Interests hisse senedi 5.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.70 - 5.91 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 5.81 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 113 değerine ulaştı. MVO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

MV Oil Trust Units of Beneficial Interests hisse senedi temettü ödüyor mu? MV Oil Trust Units of Beneficial Interests hisse senedi şu anda 5.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -33.97% ve USD değerlerini izler. MVO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MVO hisse senedi nasıl alınır? MV Oil Trust Units of Beneficial Interests hisselerini şu anki 5.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.91 ve Ask 6.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 113 ve günlük değişim oranı 0.17% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MVO fiyat hareketlerini takip edin.

MVO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? MV Oil Trust Units of Beneficial Interests hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 4.63 - 9.46 ve mevcut fiyatı 5.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.91 veya Ask 6.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.23% ve 6 aylık değişim oranı 0.17% değerlerini karşılaştırır. MVO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

MV Oil Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? MV Oil Trust hisse senedi yıllık olarak 9.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 4.63 - 9.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 5.81 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak MV Oil Trust Units of Beneficial Interests performansını takip edin.

MV Oil Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? MV Oil Trust (MVO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 4.63 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 4.63 - 9.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MVO fiyat hareketlerini izleyin.