MVO: MV Oil Trust Units of Beneficial Interests
Le taux de change de MVO a changé de 1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.70 et à un maximum de 5.91.
Suivez la dynamique MV Oil Trust Units of Beneficial Interests. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVO Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MVO aujourd'hui ?
L'action MV Oil Trust Units of Beneficial Interests est cotée à 5.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.70 - 5.91, a clôturé hier à 5.81 et son volume d'échange a atteint 113. Le graphique en temps réel du cours de MVO présente ces mises à jour.
L'action MV Oil Trust Units of Beneficial Interests verse-t-elle des dividendes ?
MV Oil Trust Units of Beneficial Interests est actuellement valorisé à 5.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -33.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MVO.
Comment acheter des actions MVO ?
Vous pouvez acheter des actions MV Oil Trust Units of Beneficial Interests au cours actuel de 5.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.91 ou de 6.21, le 113 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MVO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MVO ?
Investir dans MV Oil Trust Units of Beneficial Interests implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.63 - 9.46 et le prix actuel 5.91. Beaucoup comparent 4.23% et 0.17% avant de passer des ordres à 5.91 ou 6.21. Consultez le graphique du cours de MVO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MV Oil Trust ?
Le cours le plus élevé de MV Oil Trust l'année dernière était 9.46. Au cours de 4.63 - 9.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MV Oil Trust Units of Beneficial Interests sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MV Oil Trust ?
Le cours le plus bas de MV Oil Trust (MVO) sur l'année a été 4.63. Sa comparaison avec 5.91 et 4.63 - 9.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MVO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MVO a-t-elle été divisée ?
MV Oil Trust Units of Beneficial Interests a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.81 et -33.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.81
- Ouverture
- 5.90
- Bid
- 5.91
- Ask
- 6.21
- Plus Bas
- 5.70
- Plus Haut
- 5.91
- Volume
- 113
- Changement quotidien
- 1.72%
- Changement Mensuel
- 4.23%
- Changement à 6 Mois
- 0.17%
- Changement Annuel
- -33.97%
