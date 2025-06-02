- Visão do mercado
MVO: MV Oil Trust Units of Beneficial Interests
A taxa do MVO para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.70 e o mais alto foi 5.91.
Veja a dinâmica do par de moedas MV Oil Trust Units of Beneficial Interests. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MVO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MVO hoje?
Hoje MV Oil Trust Units of Beneficial Interests (MVO) está avaliado em 5.91. O instrumento é negociado dentro de 5.70 - 5.91, o fechamento de ontem foi 5.81, e o volume de negociação atingiu 113. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MVO em tempo real.
As ações de MV Oil Trust Units of Beneficial Interests pagam dividendos?
Atualmente MV Oil Trust Units of Beneficial Interests está avaliado em 5.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -33.97% e USD. Monitore os movimentos de MVO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MVO?
Você pode comprar ações de MV Oil Trust Units of Beneficial Interests (MVO) pelo preço atual 5.91. Ordens geralmente são executadas perto de 5.91 ou 6.21, enquanto 113 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MVO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MVO?
Investir em MV Oil Trust Units of Beneficial Interests envolve considerar a faixa anual 4.63 - 9.46 e o preço atual 5.91. Muitos comparam 4.23% e 0.17% antes de enviar ordens em 5.91 ou 6.21. Estude as mudanças diárias de preço de MVO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MV Oil Trust?
O maior preço de MV Oil Trust (MVO) no último ano foi 9.46. As ações oscilaram bastante dentro de 4.63 - 9.46, e a comparação com 5.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MV Oil Trust Units of Beneficial Interests no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MV Oil Trust?
O menor preço de MV Oil Trust (MVO) no ano foi 4.63. A comparação com o preço atual 5.91 e 4.63 - 9.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MVO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MVO?
No passado MV Oil Trust Units of Beneficial Interests passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.81 e -33.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.81
- Open
- 5.90
- Bid
- 5.91
- Ask
- 6.21
- Low
- 5.70
- High
- 5.91
- Volume
- 113
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- 4.23%
- Mudança de 6 meses
- 0.17%
- Mudança anual
- -33.97%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.