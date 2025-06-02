- Übersicht
MVO: MV Oil Trust Units of Beneficial Interests
Der Wechselkurs von MVO hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.70 bis zu einem Hoch von 5.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die MV Oil Trust Units of Beneficial Interests-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MVO heute?
Die Aktie von MV Oil Trust Units of Beneficial Interests (MVO) notiert heute bei 5.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.70 - 5.91 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.81 und das Handelsvolumen erreichte 113. Das Live-Chart von MVO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MVO Dividenden?
MV Oil Trust Units of Beneficial Interests wird derzeit mit 5.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -33.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MVO zu verfolgen.
Wie kaufe ich MVO-Aktien?
Sie können Aktien von MV Oil Trust Units of Beneficial Interests (MVO) zum aktuellen Kurs von 5.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.91 oder 6.21 platziert, während 113 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MVO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MVO-Aktien?
Bei einer Investition in MV Oil Trust Units of Beneficial Interests müssen die jährliche Spanne 4.63 - 9.46 und der aktuelle Kurs 5.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.23% und 0.17%, bevor sie Orders zu 5.91 oder 6.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MVO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MV Oil Trust?
Der höchste Kurs von MV Oil Trust (MVO) im vergangenen Jahr lag bei 9.46. Innerhalb von 4.63 - 9.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MV Oil Trust Units of Beneficial Interests mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MV Oil Trust?
Der niedrigste Kurs von MV Oil Trust (MVO) im Laufe des Jahres betrug 4.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.91 und der Spanne 4.63 - 9.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MVO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MVO statt?
MV Oil Trust Units of Beneficial Interests hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.81 und -33.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.81
- Eröffnung
- 5.90
- Bid
- 5.91
- Ask
- 6.21
- Tief
- 5.70
- Hoch
- 5.91
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- 0.17%
- Jahresänderung
- -33.97%
