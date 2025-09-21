FiyatlarBölümler
Dövizler / MULT
MULT

25.3700 USD 0.0250 (0.10%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MULT fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3500 ve Yüksek fiyatı olarak 25.3700 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.3500 25.3700
Yıllık aralık
25.0600 25.3950
Önceki kapanış
25.3950
Açılış
25.3500
Satış
25.3700
Alış
25.3730
Düşük
25.3500
Yüksek
25.3700
Hacim
2
Günlük değişim
-0.10%
Aylık değişim
0.04%
6 aylık değişim
0.75%
Yıllık değişim
0.75%
21 Eylül, Pazar