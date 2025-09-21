Dövizler / MULT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MULT
25.3700 USD 0.0250 (0.10%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MULT fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3500 ve Yüksek fiyatı olarak 25.3700 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
25.3500 25.3700
Yıllık aralık
25.0600 25.3950
- Önceki kapanış
- 25.3950
- Açılış
- 25.3500
- Satış
- 25.3700
- Alış
- 25.3730
- Düşük
- 25.3500
- Yüksek
- 25.3700
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- 0.04%
- 6 aylık değişim
- 0.75%
- Yıllık değişim
- 0.75%
21 Eylül, Pazar