MULT
25.3700 USD 0.0250 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MULT ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3500 e ad un massimo di 25.3700.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.3500 25.3700
Intervallo Annuale
25.0600 25.3950
- Chiusura Precedente
- 25.3950
- Apertura
- 25.3500
- Bid
- 25.3700
- Ask
- 25.3730
- Minimo
- 25.3500
- Massimo
- 25.3700
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 0.04%
- Variazione Semestrale
- 0.75%
- Variazione Annuale
- 0.75%
21 settembre, domenica