MULT

25.3700 USD 0.0250 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MULT ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3500 e ad un massimo di 25.3700.

Intervallo Giornaliero
25.3500 25.3700
Intervallo Annuale
25.0600 25.3950
Chiusura Precedente
25.3950
Apertura
25.3500
Bid
25.3700
Ask
25.3730
Minimo
25.3500
Massimo
25.3700
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
0.04%
Variazione Semestrale
0.75%
Variazione Annuale
0.75%
21 settembre, domenica