MULT

25.3700 USD 0.0250 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MULT за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3500, а максимальная — 25.3700.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.3500 25.3700
Годовой диапазон
25.0600 25.3950
Предыдущее закрытие
25.3950
Open
25.3500
Bid
25.3700
Ask
25.3730
Low
25.3500
High
25.3700
Объем
2
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
0.75%
Годовое изменение
0.75%
21 сентября, воскресенье