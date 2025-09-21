クォートセクション
通貨 / MULT
株に戻る

MULT

25.3700 USD 0.0250 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MULTの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり25.3500の安値と25.3700の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
25.3500 25.3700
1年のレンジ
25.0600 25.3950
以前の終値
25.3950
始値
25.3500
買値
25.3700
買値
25.3730
安値
25.3500
高値
25.3700
出来高
2
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
0.04%
6ヶ月の変化
0.75%
1年の変化
0.75%
21 9月, 日曜日