FiyatlarBölümler
Dövizler / MTNB
Geri dön - Hisse senetleri

MTNB: Matinas Biopharma Holdings Inc

1.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTNB fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.71 ve Yüksek fiyatı olarak 1.85 aralığında işlem gördü.

Matinas Biopharma Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTNB haberleri

Günlük aralık
1.71 1.85
Yıllık aralık
0.47 4.26
Önceki kapanış
1.73
Açılış
1.85
Satış
1.73
Alış
2.03
Düşük
1.71
Yüksek
1.85
Hacim
20
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
-4.95%
6 aylık değişim
232.69%
Yıllık değişim
-51.27%
21 Eylül, Pazar