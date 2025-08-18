Währungen / MTNB
MTNB: Matinas Biopharma Holdings Inc
1.76 USD 0.03 (1.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTNB hat sich für heute um 1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.71 bis zu einem Hoch von 1.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Matinas Biopharma Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.71 1.85
Jahresspanne
0.47 4.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.73
- Eröffnung
- 1.85
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Tief
- 1.71
- Hoch
- 1.85
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 1.73%
- Monatsänderung
- -3.30%
- 6-Monatsänderung
- 238.46%
- Jahresänderung
- -50.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K