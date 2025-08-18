クォートセクション
通貨 / MTNB
株に戻る

MTNB: Matinas Biopharma Holdings Inc

1.73 USD 0.08 (4.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTNBの今日の為替レートは、4.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.66の安値と1.73の高値で取引されました。

Matinas Biopharma Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTNB News

1日のレンジ
1.66 1.73
1年のレンジ
0.47 4.26
以前の終値
1.65
始値
1.66
買値
1.73
買値
2.03
安値
1.66
高値
1.73
出来高
17
1日の変化
4.85%
1ヶ月の変化
-4.95%
6ヶ月の変化
232.69%
1年の変化
-51.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K