MTNB: Matinas Biopharma Holdings Inc
1.73 USD 0.08 (4.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTNBの今日の為替レートは、4.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.66の安値と1.73の高値で取引されました。
Matinas Biopharma Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.66 1.73
1年のレンジ
0.47 4.26
- 以前の終値
- 1.65
- 始値
- 1.66
- 買値
- 1.73
- 買値
- 2.03
- 安値
- 1.66
- 高値
- 1.73
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- 4.85%
- 1ヶ月の変化
- -4.95%
- 6ヶ月の変化
- 232.69%
- 1年の変化
- -51.27%
