MTNB: Matinas Biopharma Holdings Inc
1.73 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MTNB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.71 e ad un massimo di 1.85.
Segui le dinamiche di Matinas Biopharma Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.71 1.85
Intervallo Annuale
0.47 4.26
- Chiusura Precedente
- 1.73
- Apertura
- 1.85
- Bid
- 1.73
- Ask
- 2.03
- Minimo
- 1.71
- Massimo
- 1.85
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -4.95%
- Variazione Semestrale
- 232.69%
- Variazione Annuale
- -51.27%
21 settembre, domenica