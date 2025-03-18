FiyatlarBölümler
Dövizler / MSGE
Geri dön - Hisse senetleri

MSGE: Madison Square Garden Entertainment Corp Class A

45.15 USD 0.75 (1.63%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MSGE fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.95 ve Yüksek fiyatı olarak 45.92 aralığında işlem gördü.

Madison Square Garden Entertainment Corp Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSGE haberleri

Günlük aralık
44.95 45.92
Yıllık aralık
28.29 46.18
Önceki kapanış
45.90
Açılış
45.52
Satış
45.15
Alış
45.45
Düşük
44.95
Yüksek
45.92
Hacim
592
Günlük değişim
-1.63%
Aylık değişim
12.15%
6 aylık değişim
37.86%
Yıllık değişim
6.31%
21 Eylül, Pazar