MMTXU: Miluna Acquisition Corp

10.0000 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MMTXU fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 10.0400 aralığında işlem gördü.

Miluna Acquisition Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

MMTXU hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Miluna Acquisition Corp hisse senedi 10.0000 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0000 - 10.0400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. MMTXU canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Miluna Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu?

Miluna Acquisition Corp hisse senedi şu anda 10.0000 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.00% ve USD değerlerini izler. MMTXU hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MMTXU hisse senedi nasıl alınır?

Miluna Acquisition Corp hisselerini şu anki 10.0000 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0000 ve Ask 10.0030 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı -0.35% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MMTXU fiyat hareketlerini takip edin.

MMTXU hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Miluna Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9700 - 10.0600 ve mevcut fiyatı 10.0000 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0000 veya Ask 10.0030 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 0.00% değerlerini karşılaştırır. MMTXU fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Miluna Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Miluna Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 10.0600 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9700 - 10.0600). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Miluna Acquisition Corp performansını takip edin.

Miluna Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Miluna Acquisition Corp (MMTXU) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9700 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0000 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9700 - 10.0600 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MMTXU fiyat hareketlerini izleyin.

MMTXU hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Miluna Acquisition Corp geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.0000 ve yıllık değişim oranı 0.00% değerlerinde görülebilir.

21 Kasım, Cuma
13:30
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:45
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
15:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
51.0
Beklenti
50.3
Önceki
50.3
15:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
51.0
Beklenti
49.0
Önceki
49.0
15:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
4.5%
Beklenti
4.7%
Önceki
4.7%
15:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
3.4%
Beklenti
3.6%
Önceki
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
419
Beklenti
Önceki
417
18:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
554
Beklenti
Önceki
549
20:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki