MMTXU: Miluna Acquisition Corp
Курс MMTXU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0000, а максимальная — 10.0400.
Следите за динамикой Miluna Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMTXU сегодня?
Miluna Acquisition Corp (MMTXU) сегодня оценивается на уровне 10.0000. Инструмент торгуется в пределах 10.0000 - 10.0400, вчерашнее закрытие составило 10.0000, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMTXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Miluna Acquisition Corp?
Miluna Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения MMTXU на графике в реальном времени.
Как купить акции MMTXU?
Вы можете купить акции Miluna Acquisition Corp (MMTXU) по текущей цене 10.0000. Ордера обычно размещаются около 10.0000 или 10.0030, тогда как 5 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMTXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMTXU?
Инвестирование в Miluna Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.9700 - 10.0600 и текущей цены 10.0000. Многие сравнивают 0.10% и 0.00% перед размещением ордеров на 10.0000 или 10.0030. Изучайте ежедневные изменения цены MMTXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Miluna Acquisition Corp?
Самая высокая цена Miluna Acquisition Corp (MMTXU) за последний год составила 10.0600. Акции заметно колебались в пределах 9.9700 - 10.0600, сравнение с 10.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Miluna Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Miluna Acquisition Corp?
Самая низкая цена Miluna Acquisition Corp (MMTXU) за год составила 9.9700. Сравнение с текущими 10.0000 и 9.9700 - 10.0600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMTXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMTXU?
В прошлом Miluna Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0000 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0000
- Open
- 10.0350
- Bid
- 10.0000
- Ask
- 10.0030
- Low
- 10.0000
- High
- 10.0400
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 50.3
- Пред.
- 50.3
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 49.0
- Пред.
- 49.0
- Акт.
- 4.5%
- Прог.
- 4.7%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.4%
- Прог.
- 3.6%
- Пред.
- 3.6%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 417
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.