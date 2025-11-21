КотировкиРазделы
Валюты / MMTXU
MMTXU: Miluna Acquisition Corp

10.0000 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MMTXU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0000, а максимальная — 10.0400.

Следите за динамикой Miluna Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MMTXU сегодня?

Miluna Acquisition Corp (MMTXU) сегодня оценивается на уровне 10.0000. Инструмент торгуется в пределах 10.0000 - 10.0400, вчерашнее закрытие составило 10.0000, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMTXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Miluna Acquisition Corp?

Miluna Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения MMTXU на графике в реальном времени.

Как купить акции MMTXU?

Вы можете купить акции Miluna Acquisition Corp (MMTXU) по текущей цене 10.0000. Ордера обычно размещаются около 10.0000 или 10.0030, тогда как 5 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMTXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MMTXU?

Инвестирование в Miluna Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.9700 - 10.0600 и текущей цены 10.0000. Многие сравнивают 0.10% и 0.00% перед размещением ордеров на 10.0000 или 10.0030. Изучайте ежедневные изменения цены MMTXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Miluna Acquisition Corp?

Самая высокая цена Miluna Acquisition Corp (MMTXU) за последний год составила 10.0600. Акции заметно колебались в пределах 9.9700 - 10.0600, сравнение с 10.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Miluna Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Miluna Acquisition Corp?

Самая низкая цена Miluna Acquisition Corp (MMTXU) за год составила 9.9700. Сравнение с текущими 10.0000 и 9.9700 - 10.0600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMTXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MMTXU?

В прошлом Miluna Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0000 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0000 10.0400
Годовой диапазон
9.9700 10.0600
Предыдущее закрытие
10.0000
Open
10.0350
Bid
10.0000
Ask
10.0030
Low
10.0000
High
10.0400
Объем
5
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
0.00%
21 ноября, пятница
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
13:45
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
15:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
50.3
Пред.
50.3
15:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
49.0
Пред.
49.0
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.5%
Прог.
4.7%
Пред.
4.7%
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.4%
Прог.
3.6%
Пред.
3.6%
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
417
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.