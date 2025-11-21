- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MMTXU: Miluna Acquisition Corp
Der Wechselkurs von MMTXU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0000 bis zu einem Hoch von 10.0400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Miluna Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MMTXU heute?
Die Aktie von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) notiert heute bei 10.0000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0000 - 10.0400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0000 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von MMTXU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MMTXU Dividenden?
Miluna Acquisition Corp wird derzeit mit 10.0000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MMTXU zu verfolgen.
Wie kaufe ich MMTXU-Aktien?
Sie können Aktien von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) zum aktuellen Kurs von 10.0000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0000 oder 10.0030 platziert, während 5 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MMTXU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MMTXU-Aktien?
Bei einer Investition in Miluna Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.9700 - 10.0600 und der aktuelle Kurs 10.0000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 0.00%, bevor sie Orders zu 10.0000 oder 10.0030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MMTXU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Miluna Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) im vergangenen Jahr lag bei 10.0600. Innerhalb von 9.9700 - 10.0600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Miluna Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Miluna Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) im Laufe des Jahres betrug 9.9700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0000 und der Spanne 9.9700 - 10.0600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MMTXU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MMTXU statt?
Miluna Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0000 und 0.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0000
- Eröffnung
- 10.0350
- Bid
- 10.0000
- Ask
- 10.0030
- Tief
- 10.0000
- Hoch
- 10.0400
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- 0.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 51.0
- Erw
- 50.3
- Vorh
- 50.3
- Akt
- 51.0
- Erw
- 49.0
- Vorh
- 49.0
- Akt
- 4.5%
- Erw
- 4.7%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
- 3.4%
- Erw
- 3.6%
- Vorh
- 3.6%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 417
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh