MMTXU: Miluna Acquisition Corp

10.0000 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MMTXU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0000 bis zu einem Hoch von 10.0400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Miluna Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MMTXU heute?

Die Aktie von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) notiert heute bei 10.0000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0000 - 10.0400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0000 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von MMTXU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MMTXU Dividenden?

Miluna Acquisition Corp wird derzeit mit 10.0000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MMTXU zu verfolgen.

Wie kaufe ich MMTXU-Aktien?

Sie können Aktien von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) zum aktuellen Kurs von 10.0000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0000 oder 10.0030 platziert, während 5 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MMTXU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MMTXU-Aktien?

Bei einer Investition in Miluna Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.9700 - 10.0600 und der aktuelle Kurs 10.0000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 0.00%, bevor sie Orders zu 10.0000 oder 10.0030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MMTXU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Miluna Acquisition Corp?

Der höchste Kurs von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) im vergangenen Jahr lag bei 10.0600. Innerhalb von 9.9700 - 10.0600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Miluna Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Miluna Acquisition Corp?

Der niedrigste Kurs von Miluna Acquisition Corp (MMTXU) im Laufe des Jahres betrug 9.9700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0000 und der Spanne 9.9700 - 10.0600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MMTXU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MMTXU statt?

Miluna Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0000 und 0.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.0000 10.0400
Jahresspanne
9.9700 10.0600
Vorheriger Schlusskurs
10.0000
Eröffnung
10.0350
Bid
10.0000
Ask
10.0030
Tief
10.0000
Hoch
10.0400
Volumen
5
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
0.00%
21 November, Freitag
13:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
13:45
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
15:00
USD
Michigan, Konsumklima
Akt
51.0
Erw
50.3
Vorh
50.3
15:00
USD
Michigan, Konsumentenerwartungen
Akt
51.0
Erw
49.0
Vorh
49.0
15:00
USD
Michigan, Inflationserwartungen
Akt
4.5%
Erw
4.7%
Vorh
4.7%
15:00
USD
Michigan, 5-jährige Inflationserwartungen
Akt
3.4%
Erw
3.6%
Vorh
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
417
18:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
549
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh