MMTXU: Miluna Acquisition Corp
Le taux de change de MMTXU a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0000 et à un maximum de 10.0400.
Suivez la dynamique Miluna Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MMTXU aujourd'hui ?
L'action Miluna Acquisition Corp est cotée à 10.0000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0000 - 10.0400, a clôturé hier à 10.0000 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de MMTXU présente ces mises à jour.
L'action Miluna Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Miluna Acquisition Corp est actuellement valorisé à 10.0000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MMTXU.
Comment acheter des actions MMTXU ?
Vous pouvez acheter des actions Miluna Acquisition Corp au cours actuel de 10.0000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0000 ou de 10.0030, le 5 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MMTXU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MMTXU ?
Investir dans Miluna Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9700 - 10.0600 et le prix actuel 10.0000. Beaucoup comparent 0.10% et 0.00% avant de passer des ordres à 10.0000 ou 10.0030. Consultez le graphique du cours de MMTXU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Miluna Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Miluna Acquisition Corp l'année dernière était 10.0600. Au cours de 9.9700 - 10.0600, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Miluna Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Miluna Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Miluna Acquisition Corp (MMTXU) sur l'année a été 9.9700. Sa comparaison avec 10.0000 et 9.9700 - 10.0600 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MMTXU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MMTXU a-t-elle été divisée ?
Miluna Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0000 et 0.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0000
- Ouverture
- 10.0350
- Bid
- 10.0000
- Ask
- 10.0030
- Plus Bas
- 10.0000
- Plus Haut
- 10.0400
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- 0.00%
