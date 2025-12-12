- Genel bakış
MBAV: M3-Brigade Acquisition V Corp.
MBAV fiyatı bugün 1.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.68 ve Yüksek fiyatı olarak 10.89 aralığında işlem gördü.
M3-Brigade Acquisition V Corp. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
MBAV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi 10.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.68 - 10.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 175 değerine ulaştı. MBAV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu?
M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi şu anda 10.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.25% ve USD değerlerini izler. MBAV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
MBAV hisse senedi nasıl alınır?
M3-Brigade Acquisition V Corp. hisselerini şu anki 10.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.89 ve Ask 11.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 175 ve günlük değişim oranı 1.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MBAV fiyat hareketlerini takip edin.
MBAV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.06 - 13.73 ve mevcut fiyatı 10.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.89 veya Ask 11.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.64% ve 6 aylık değişim oranı -3.63% değerlerini karşılaştırır. MBAV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi yıllık olarak 13.73 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.06 - 13.73). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak M3-Brigade Acquisition V Corp. performansını takip edin.
M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.06 - 13.73 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MBAV fiyat hareketlerini izleyin.
MBAV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
M3-Brigade Acquisition V Corp. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.68 ve yıllık değişim oranı 8.25% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 10.68
- Açılış
- 10.68
- Satış
- 10.89
- Alış
- 11.19
- Düşük
- 10.68
- Yüksek
- 10.89
- Hacim
- 175
- Günlük değişim
- 1.97%
- Aylık değişim
- 2.64%
- 6 aylık değişim
- -3.63%
- Yıllık değişim
- 8.25%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
