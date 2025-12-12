MBAV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi 10.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.68 - 10.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 175 değerine ulaştı. MBAV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi şu anda 10.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.25% ve USD değerlerini izler. MBAV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MBAV hisse senedi nasıl alınır? M3-Brigade Acquisition V Corp. hisselerini şu anki 10.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.89 ve Ask 11.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 175 ve günlük değişim oranı 1.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MBAV fiyat hareketlerini takip edin.

MBAV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.06 - 13.73 ve mevcut fiyatı 10.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.89 veya Ask 11.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.64% ve 6 aylık değişim oranı -3.63% değerlerini karşılaştırır. MBAV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi yıllık olarak 13.73 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.06 - 13.73). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak M3-Brigade Acquisition V Corp. performansını takip edin.

M3-Brigade Acquisition V Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.06 - 13.73 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MBAV fiyat hareketlerini izleyin.