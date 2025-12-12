КотировкиРазделы
MBAV: M3-Brigade Acquisition V Corp.

10.76 USD 0.13 (1.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MBAV за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.70, а максимальная — 10.80.

Следите за динамикой M3-Brigade Acquisition V Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MBAV сегодня?

M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) сегодня оценивается на уровне 10.76. Инструмент торгуется в пределах 10.70 - 10.80, вчерашнее закрытие составило 10.89, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBAV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям M3-Brigade Acquisition V Corp.?

M3-Brigade Acquisition V Corp. в настоящее время оценивается в 10.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.96% и USD. Отслеживайте движения MBAV на графике в реальном времени.

Как купить акции MBAV?

Вы можете купить акции M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) по текущей цене 10.76. Ордера обычно размещаются около 10.76 или 11.06, тогда как 8 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBAV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MBAV?

Инвестирование в M3-Brigade Acquisition V Corp. предполагает учет годового диапазона 10.06 - 13.73 и текущей цены 10.76. Многие сравнивают 1.41% и -4.78% перед размещением ордеров на 10.76 или 11.06. Изучайте ежедневные изменения цены MBAV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции M3-Brigade Acquisition V Corp.?

Самая высокая цена M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) за последний год составила 13.73. Акции заметно колебались в пределах 10.06 - 13.73, сравнение с 10.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M3-Brigade Acquisition V Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции M3-Brigade Acquisition V Corp.?

Самая низкая цена M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) за год составила 10.06. Сравнение с текущими 10.76 и 10.06 - 13.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBAV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MBAV?

В прошлом M3-Brigade Acquisition V Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.89 и 6.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.70 10.80
Годовой диапазон
10.06 13.73
Предыдущее закрытие
10.89
Open
10.80
Bid
10.76
Ask
11.06
Low
10.70
High
10.80
Объем
8
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
-4.78%
Годовое изменение
6.96%
