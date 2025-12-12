- Visão do mercado
MBAV: M3-Brigade Acquisition V Corp.
A taxa do MBAV para hoje mudou para -1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.70 e o mais alto foi 10.80.
Veja a dinâmica do par de moedas M3-Brigade Acquisition V Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MBAV hoje?
Hoje M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) está avaliado em 10.76. O instrumento é negociado dentro de 10.70 - 10.80, o fechamento de ontem foi 10.89, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MBAV em tempo real.
As ações de M3-Brigade Acquisition V Corp. pagam dividendos?
Atualmente M3-Brigade Acquisition V Corp. está avaliado em 10.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.96% e USD. Monitore os movimentos de MBAV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MBAV?
Você pode comprar ações de M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) pelo preço atual 10.76. Ordens geralmente são executadas perto de 10.76 ou 11.06, enquanto 8 e -0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MBAV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MBAV?
Investir em M3-Brigade Acquisition V Corp. envolve considerar a faixa anual 10.06 - 13.73 e o preço atual 10.76. Muitos comparam 1.41% e -4.78% antes de enviar ordens em 10.76 ou 11.06. Estude as mudanças diárias de preço de MBAV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações M3-Brigade Acquisition V Corp.?
O maior preço de M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) no último ano foi 13.73. As ações oscilaram bastante dentro de 10.06 - 13.73, e a comparação com 10.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M3-Brigade Acquisition V Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações M3-Brigade Acquisition V Corp.?
O menor preço de M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) no ano foi 10.06. A comparação com o preço atual 10.76 e 10.06 - 13.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MBAV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MBAV?
No passado M3-Brigade Acquisition V Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.89 e 6.96% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.89
- Open
- 10.80
- Bid
- 10.76
- Ask
- 11.06
- Low
- 10.70
- High
- 10.80
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -1.19%
- Mudança mensal
- 1.41%
- Mudança de 6 meses
- -4.78%
- Mudança anual
- 6.96%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.