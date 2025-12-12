CotaçõesSeções
MBAV
MBAV: M3-Brigade Acquisition V Corp.

10.76 USD 0.13 (1.19%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do MBAV para hoje mudou para -1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.70 e o mais alto foi 10.80.

Veja a dinâmica do par de moedas M3-Brigade Acquisition V Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MBAV hoje?

Hoje M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) está avaliado em 10.76. O instrumento é negociado dentro de 10.70 - 10.80, o fechamento de ontem foi 10.89, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MBAV em tempo real.

As ações de M3-Brigade Acquisition V Corp. pagam dividendos?

Atualmente M3-Brigade Acquisition V Corp. está avaliado em 10.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.96% e USD. Monitore os movimentos de MBAV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MBAV?

Você pode comprar ações de M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) pelo preço atual 10.76. Ordens geralmente são executadas perto de 10.76 ou 11.06, enquanto 8 e -0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MBAV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MBAV?

Investir em M3-Brigade Acquisition V Corp. envolve considerar a faixa anual 10.06 - 13.73 e o preço atual 10.76. Muitos comparam 1.41% e -4.78% antes de enviar ordens em 10.76 ou 11.06. Estude as mudanças diárias de preço de MBAV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações M3-Brigade Acquisition V Corp.?

O maior preço de M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) no último ano foi 13.73. As ações oscilaram bastante dentro de 10.06 - 13.73, e a comparação com 10.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M3-Brigade Acquisition V Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações M3-Brigade Acquisition V Corp.?

O menor preço de M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) no ano foi 10.06. A comparação com o preço atual 10.76 e 10.06 - 13.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MBAV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MBAV?

No passado M3-Brigade Acquisition V Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.89 e 6.96% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.70 10.80
Faixa anual
10.06 13.73
Fechamento anterior
10.89
Open
10.80
Bid
10.76
Ask
11.06
Low
10.70
High
10.80
Volume
8
Mudança diária
-1.19%
Mudança mensal
1.41%
Mudança de 6 meses
-4.78%
Mudança anual
6.96%
