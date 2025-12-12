- Übersicht
MBAV: M3-Brigade Acquisition V Corp.
Der Wechselkurs von MBAV hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.70 bis zu einem Hoch von 10.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die M3-Brigade Acquisition V Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MBAV heute?
Die Aktie von M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) notiert heute bei 10.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.70 - 10.80 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.89 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von MBAV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MBAV Dividenden?
M3-Brigade Acquisition V Corp. wird derzeit mit 10.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.96% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MBAV zu verfolgen.
Wie kaufe ich MBAV-Aktien?
Sie können Aktien von M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) zum aktuellen Kurs von 10.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.76 oder 11.06 platziert, während 8 und -0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MBAV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MBAV-Aktien?
Bei einer Investition in M3-Brigade Acquisition V Corp. müssen die jährliche Spanne 10.06 - 13.73 und der aktuelle Kurs 10.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.41% und -4.78%, bevor sie Orders zu 10.76 oder 11.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MBAV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M3-Brigade Acquisition V Corp.?
Der höchste Kurs von M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) im vergangenen Jahr lag bei 13.73. Innerhalb von 10.06 - 13.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M3-Brigade Acquisition V Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M3-Brigade Acquisition V Corp.?
Der niedrigste Kurs von M3-Brigade Acquisition V Corp. (MBAV) im Laufe des Jahres betrug 10.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.76 und der Spanne 10.06 - 13.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MBAV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MBAV statt?
M3-Brigade Acquisition V Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.89 und 6.96% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.89
- Eröffnung
- 10.80
- Bid
- 10.76
- Ask
- 11.06
- Tief
- 10.70
- Hoch
- 10.80
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -1.19%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- -4.78%
- Jahresänderung
- 6.96%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh