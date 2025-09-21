FiyatlarBölümler
Dövizler / LVROW
LVROW: Lavoro Limited - Warrant

0.0297 USD 0.0026 (9.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LVROW fiyatı bugün 9.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0284 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0297 aralığında işlem gördü.

Lavoro Limited - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0284 0.0297
Yıllık aralık
0.0270 0.3300
Önceki kapanış
0.0271
Açılış
0.0284
Satış
0.0297
Alış
0.0327
Düşük
0.0284
Yüksek
0.0297
Hacim
4
Günlük değişim
9.59%
Aylık değişim
-10.00%
6 aylık değişim
-61.43%
Yıllık değişim
-90.70%
21 Eylül, Pazar