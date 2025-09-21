QuotazioniSezioni
Valute / LVROW
Tornare a Azioni

LVROW: Lavoro Limited - Warrant

0.0297 USD 0.0026 (9.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LVROW ha avuto una variazione del 9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0284 e ad un massimo di 0.0297.

Segui le dinamiche di Lavoro Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0284 0.0297
Intervallo Annuale
0.0270 0.3300
Chiusura Precedente
0.0271
Apertura
0.0284
Bid
0.0297
Ask
0.0327
Minimo
0.0284
Massimo
0.0297
Volume
4
Variazione giornaliera
9.59%
Variazione Mensile
-10.00%
Variazione Semestrale
-61.43%
Variazione Annuale
-90.70%
21 settembre, domenica