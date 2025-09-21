Valute / LVROW
LVROW: Lavoro Limited - Warrant
0.0297 USD 0.0026 (9.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LVROW ha avuto una variazione del 9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0284 e ad un massimo di 0.0297.
Segui le dinamiche di Lavoro Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0284 0.0297
Intervallo Annuale
0.0270 0.3300
- Chiusura Precedente
- 0.0271
- Apertura
- 0.0284
- Bid
- 0.0297
- Ask
- 0.0327
- Minimo
- 0.0284
- Massimo
- 0.0297
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 9.59%
- Variazione Mensile
- -10.00%
- Variazione Semestrale
- -61.43%
- Variazione Annuale
- -90.70%
21 settembre, domenica