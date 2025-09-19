KurseKategorien
LVROW: Lavoro Limited - Warrant

0.0297 USD 0.0026 (9.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LVROW hat sich für heute um 9.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0284 bis zu einem Hoch von 0.0297 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lavoro Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0284 0.0297
Jahresspanne
0.0270 0.3300
Vorheriger Schlusskurs
0.0271
Eröffnung
0.0284
Bid
0.0297
Ask
0.0327
Tief
0.0284
Hoch
0.0297
Volumen
4
Tagesänderung
9.59%
Monatsänderung
-10.00%
6-Monatsänderung
-61.43%
Jahresänderung
-90.70%
