LVROW: Lavoro Limited - Warrant
0.0297 USD 0.0026 (9.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LVROW hat sich für heute um 9.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0284 bis zu einem Hoch von 0.0297 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lavoro Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0284 0.0297
Jahresspanne
0.0270 0.3300
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0271
- Eröffnung
- 0.0284
- Bid
- 0.0297
- Ask
- 0.0327
- Tief
- 0.0284
- Hoch
- 0.0297
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 9.59%
- Monatsänderung
- -10.00%
- 6-Monatsänderung
- -61.43%
- Jahresänderung
- -90.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K