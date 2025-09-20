CotationsSections
LVROW
LVROW: Lavoro Limited - Warrant

0.0297 USD 0.0026 (9.59%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LVROW a changé de 9.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0284 et à un maximum de 0.0297.

Suivez la dynamique Lavoro Limited - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0284 0.0297
Range Annuel
0.0270 0.3300
Clôture Précédente
0.0271
Ouverture
0.0284
Bid
0.0297
Ask
0.0327
Plus Bas
0.0284
Plus Haut
0.0297
Volume
4
Changement quotidien
9.59%
Changement Mensuel
-10.00%
Changement à 6 Mois
-61.43%
Changement Annuel
-90.70%
20 septembre, samedi