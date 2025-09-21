FiyatlarBölümler
Dövizler / LTRYW
LTRYW: Lottery.com Inc - Warrant

0.0131 USD 0.0013 (9.03%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LTRYW fiyatı bugün -9.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0131 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0142 aralığında işlem gördü.

Lottery.com Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0131 0.0142
Yıllık aralık
0.0060 0.0632
Önceki kapanış
0.0144
Açılış
0.0133
Satış
0.0131
Alış
0.0161
Düşük
0.0131
Yüksek
0.0142
Hacim
89
Günlük değişim
-9.03%
Aylık değişim
-2.24%
6 aylık değişim
-61.24%
Yıllık değişim
16.96%
21 Eylül, Pazar