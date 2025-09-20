CotationsSections
Devises / LTRYW
Retour à Actions

LTRYW: Lottery.com Inc - Warrant

0.0131 USD 0.0013 (9.03%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LTRYW a changé de -9.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0131 et à un maximum de 0.0142.

Suivez la dynamique Lottery.com Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0131 0.0142
Range Annuel
0.0060 0.0632
Clôture Précédente
0.0144
Ouverture
0.0133
Bid
0.0131
Ask
0.0161
Plus Bas
0.0131
Plus Haut
0.0142
Volume
89
Changement quotidien
-9.03%
Changement Mensuel
-2.24%
Changement à 6 Mois
-61.24%
Changement Annuel
16.96%
20 septembre, samedi