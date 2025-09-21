Valute / LTRYW
LTRYW: Lottery.com Inc - Warrant
0.0131 USD 0.0013 (9.03%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LTRYW ha avuto una variazione del -9.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0131 e ad un massimo di 0.0142.
Segui le dinamiche di Lottery.com Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0131 0.0142
Intervallo Annuale
0.0060 0.0632
- Chiusura Precedente
- 0.0144
- Apertura
- 0.0133
- Bid
- 0.0131
- Ask
- 0.0161
- Minimo
- 0.0131
- Massimo
- 0.0142
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- -9.03%
- Variazione Mensile
- -2.24%
- Variazione Semestrale
- -61.24%
- Variazione Annuale
- 16.96%
21 settembre, domenica