LTRYW: Lottery.com Inc - Warrant

0.0131 USD 0.0013 (9.03%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LTRYW ha avuto una variazione del -9.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0131 e ad un massimo di 0.0142.

Segui le dinamiche di Lottery.com Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0131 0.0142
Intervallo Annuale
0.0060 0.0632
Chiusura Precedente
0.0144
Apertura
0.0133
Bid
0.0131
Ask
0.0161
Minimo
0.0131
Massimo
0.0142
Volume
89
Variazione giornaliera
-9.03%
Variazione Mensile
-2.24%
Variazione Semestrale
-61.24%
Variazione Annuale
16.96%
21 settembre, domenica