LTM

47.19 USD 0.38 (0.80%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LTM fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.68 ve Yüksek fiyatı olarak 48.08 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
46.68 48.08
Yıllık aralık
24.38 52.54
Önceki kapanış
47.57
Açılış
47.79
Satış
47.19
Alış
47.49
Düşük
46.68
Yüksek
48.08
Hacim
994
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
-4.47%
6 aylık değişim
50.29%
Yıllık değişim
77.61%
21 Eylül, Pazar