47.19 USD 0.38 (0.80%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LTM a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.68 et à un maximum de 48.08.

Range quotidien
46.68 48.08
Range Annuel
24.38 52.54
Clôture Précédente
47.57
Ouverture
47.79
Bid
47.19
Ask
47.49
Plus Bas
46.68
Plus Haut
48.08
Volume
994
Changement quotidien
-0.80%
Changement Mensuel
-4.47%
Changement à 6 Mois
50.29%
Changement Annuel
77.61%
20 septembre, samedi