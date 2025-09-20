Valute / LTM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LTM
47.19 USD 0.38 (0.80%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LTM ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.68 e ad un massimo di 48.08.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
46.68 48.08
Intervallo Annuale
24.38 52.54
- Chiusura Precedente
- 47.57
- Apertura
- 47.79
- Bid
- 47.19
- Ask
- 47.49
- Minimo
- 46.68
- Massimo
- 48.08
- Volume
- 994
- Variazione giornaliera
- -0.80%
- Variazione Mensile
- -4.47%
- Variazione Semestrale
- 50.29%
- Variazione Annuale
- 77.61%
20 settembre, sabato