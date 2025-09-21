FiyatlarBölümler
Dövizler / LEXXW
LEXXW: Lexaria Bioscience Corp - Warrant

0.0747 USD 0.0047 (6.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LEXXW fiyatı bugün 6.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0747 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0747 aralığında işlem gördü.

Lexaria Bioscience Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0747 0.0747
Yıllık aralık
0.0507 1.1900
Önceki kapanış
0.0700
Açılış
0.0747
Satış
0.0747
Alış
0.0777
Düşük
0.0747
Yüksek
0.0747
Hacim
1
Günlük değişim
6.71%
Aylık değişim
-42.54%
6 aylık değişim
-77.02%
Yıllık değişim
-92.23%
21 Eylül, Pazar