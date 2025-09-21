Valute / LEXXW
LEXXW: Lexaria Bioscience Corp - Warrant
0.0747 USD 0.0047 (6.71%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LEXXW ha avuto una variazione del 6.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0747 e ad un massimo di 0.0747.
Segui le dinamiche di Lexaria Bioscience Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0747 0.0747
Intervallo Annuale
0.0507 1.1900
- Chiusura Precedente
- 0.0700
- Apertura
- 0.0747
- Bid
- 0.0747
- Ask
- 0.0777
- Minimo
- 0.0747
- Massimo
- 0.0747
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 6.71%
- Variazione Mensile
- -42.54%
- Variazione Semestrale
- -77.02%
- Variazione Annuale
- -92.23%
21 settembre, domenica