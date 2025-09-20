CotationsSections
Devises / LEXXW
Retour à Actions

LEXXW: Lexaria Bioscience Corp - Warrant

0.0747 USD 0.0047 (6.71%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LEXXW a changé de 6.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0747 et à un maximum de 0.0747.

Suivez la dynamique Lexaria Bioscience Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0747 0.0747
Range Annuel
0.0507 1.1900
Clôture Précédente
0.0700
Ouverture
0.0747
Bid
0.0747
Ask
0.0777
Plus Bas
0.0747
Plus Haut
0.0747
Volume
1
Changement quotidien
6.71%
Changement Mensuel
-42.54%
Changement à 6 Mois
-77.02%
Changement Annuel
-92.23%
20 septembre, samedi