LENZ

42.27 USD 0.58 (1.39%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LENZ fiyatı bugün 1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.50 ve Yüksek fiyatı olarak 44.00 aralığında işlem gördü.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
41.50 44.00
Yıllık aralık
16.54 44.00
Önceki kapanış
41.69
Açılış
42.37
Satış
42.27
Alış
42.57
Düşük
41.50
Yüksek
44.00
Hacim
1.306 K
Günlük değişim
1.39%
Aylık değişim
9.62%
6 aylık değişim
67.67%
Yıllık değişim
79.11%
21 Eylül, Pazar