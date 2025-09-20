시세섹션
통화 / LENZ
주식로 돌아가기

LENZ

42.27 USD 0.58 (1.39%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

LENZ 환율이 오늘 1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.50이고 고가는 44.00이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
41.50 44.00
년간 변동
16.54 44.00
이전 종가
41.69
시가
42.37
Bid
42.27
Ask
42.57
저가
41.50
고가
44.00
볼륨
1.306 K
일일 변동
1.39%
월 변동
9.62%
6개월 변동
67.67%
년간 변동율
79.11%
20 9월, 토요일