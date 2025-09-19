Währungen / LENZ
LENZ
41.69 USD 0.54 (1.28%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LENZ hat sich für heute um -1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.99 bis zu einem Hoch von 43.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
40.99 43.80
Jahresspanne
16.54 43.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.23
- Eröffnung
- 42.50
- Bid
- 41.69
- Ask
- 41.99
- Tief
- 40.99
- Hoch
- 43.80
- Volumen
- 960
- Tagesänderung
- -1.28%
- Monatsänderung
- 8.12%
- 6-Monatsänderung
- 65.37%
- Jahresänderung
- 76.65%
