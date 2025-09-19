KurseKategorien
Währungen / LENZ
LENZ

41.69 USD 0.54 (1.28%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LENZ hat sich für heute um -1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.99 bis zu einem Hoch von 43.80 gehandelt.

Tagesspanne
40.99 43.80
Jahresspanne
16.54 43.80
Vorheriger Schlusskurs
42.23
Eröffnung
42.50
Bid
41.69
Ask
41.99
Tief
40.99
Hoch
43.80
Volumen
960
Tagesänderung
-1.28%
Monatsänderung
8.12%
6-Monatsänderung
65.37%
Jahresänderung
76.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K